Verso Milan-Genoa, Kjaer avvisa: “Non lasciamo punizioni a Schone”

NEWS MILAN – Simon Kjaer, difensore centrale rossonero, nell’intervista rilasciata a Milan TV, ha parlato della partita contro il Genoa, in programma domani a San Siro.

“Sarà una partita difficile, perchè loro si stanno giocando la salvezza. Io conosco i giocatori danesi che giocano là molto bene, loro non sono una squadra facile da affrontare – dice Kjaer -. Si mettono chiusi dietro e ripartono in contropiede e hanno giocatori di qualità. Non dobbiamo concedere punizioni stupide da fuori area, perchè Schone le batte molto bene. Dobbiamo vincere, non c’è altro da fare”. Intanto Boban lascia il Milan. Ecco i motivi del licenziamento, continua a leggere >>>

