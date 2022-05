Verona-Milan, Tonali: “E’ stato il compleanno migliore della mia vita”

Sandro Tonali, calciatore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di 'Sportitalia' al termine del match tra Verona e Milan

Su Pioli: "Parla sempre prima della partita quando siamo tutti presenti nello spogliatoio. Ci ha dato un obiettivo per stasera che era quello di vincere: siamo il Milan e non possiamo venire a Verona per giocare una partita e non portarla a casa".