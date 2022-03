Ventura: “Quattro anni fa è stata colpa mia, invece è colpa del sistema”

Giampiero Ventura, ex Commissario Tecnico dell'Italia, ha rilasciato delle dichiarazioni dopo l'eliminazione della Nazionale dal Mondiale

Intervenuto con un monologo a 'Le Iene', l'ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di calcio, Giampiero Ventura, ha rilasciato delle dichiarazioni dopo l'eliminazione dell'Italia dal Mondiale. Questo il suo intervento: "Quattro anni fa, per tutti, è stata solo colpa mia e mi sono fatto da parte. Oggi invece è chiaro a tutti che la colpa è del sistema. Ho sempre riconosciuto la mia colpa, ma ci sono state anche altre responsabilità. La stampa oggi dice: 'Troviamo i colpevoli', quando ce n'è più di uno. E' da più di quattro anni che mi porto un dolore dentro. E giovedì, con la sconfitta con la Macedonia, è tornato intenso come quattro anni fa. La vittoria all'Europeo ha solo mascherato il problema. E' un sistema in ritardo, senza visione, che ci ha portato a uscire ai gironi ai Mondiali del 2010 e del 2014. Da italiano e tifoso dell'Italia, sono contento che Mancini resti. Ma adesso cambiamo il sistema".