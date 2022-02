Ventola: “Milan fatica a costruire azioni gol, ma anche l’Inter è in difficoltà”

Nicola Ventola, ex calciatore, ha rilasciato delle dichiarazioni sul periodo poco positivo che sta attraversando il Milan

Intervenuto ai microfoni della 'Bobo Tv', Nicola Ventola ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan. Questo il suo pensiero: "Il Milan è in calo di costruzione di gioco. Fa fatica a costruire azioni da gol. E' li che cresce l'estro di Leao. L'Udinese, Var a parte, ha meritato il pareggio. Il Milan, anche nelle difficoltà ti porta a casa un punto, anche se per vincere lo scudetto bisogna vincere queste partite. Anche l'Inter è in difficoltà, ha avuto le sue occasioni, ma ha sofferto contro il Genoa in alcune circostanze. Le due milanesi sono in calo. Non sono brillanti, fanno fatica a creare gioco. Sono tutte due stanche, secondo me ci può stare in questo periodo, anche se vedo di tutte quante l'Inter favorita".