Valentini: “Bonaventura convocato dall’Italia? È un ragazzo serio”

Intervistato dai microfoni di Tmw Radio, Antonello Valentini ha parlato dell'Italia e della convocazione di Giacomo Bonaventura: "Sono tre anni che mancava Bonaventura. E' un ragazzo serio, che sta facendo bene. Un ct, vedendo i giocatori e avendo contatti diretti, ha il dovere e l'interesse a mettere in campo e a utilizzare i giocatori che in quel momento sono più in forma. Campionato che non aiuta molto Spalletti, come in passato i suoi predecessori, ma ci sono giocatori che in questo momento sono più avanti di altri".