Totti: “Ibrahimovic, so cosa provi. Rispetto a me hai una fortuna …”

Francesco Totti, ex capitano della Roma, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Interrogato dal collega della 'rosea' sul difficile momento vissuto dal bomber di Malmö, nuovamente ai box per un infortunio e che potrebbe anche ritirarsi a fine stagione, Totti ha detto: "Zlatan in questo momento gioca poco e mi immagino le sue difficoltà, anche perché il suo corpo è una macchina impegnativa. Però rispetto a me ha una fortuna ...".