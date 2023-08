Torino, Juric: “Ricci e Schuurs hanno avuto proposte ma…”

Durante la consueta conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in campionato contro il Cagliari, l'allenatore del Torino, Ivan Juric, ha parlato delle proposte di mercato per Ricci e Schuurs, con quest'ultimo accostato anche al Milan. Il tecnico granata ha confessato che sono arrivate delle proposte per i due giocatori del Torino, ma queste non avrebbe soddisfatto le richieste del club. Ecco le parole di Juric.