Tomori: “Qui mi sento bene, sono felice: ho la fiducia di tutti”

Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha commentato il suo riscatto da parte dei rossoneri. È ora interamente di proprietà del Diavolo

Fikayo Tomori , difensore del Milan , ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva ai microfoni di 'Milan TV'. Parlando del suo riscatto da parte del Milan, che ha versato 28 milioni di euro al Chelsea per acquistarlo a titolo definitivo dopo una prima, straordinaria mezza stagione a Milano , Tomori ha commentato quanto segue.

"È una bella sensazione, in ogni lavoro, se è chi con te è felice di averti con sé. Tu ti senti parte della squadra, del gruppo al quale appartieni. Questo ti aiuta a rendere meglio. Qui mi sento bene, sono felice. Sento la fiducia di tutti e questo mi fa avere fiducia in me, permettendomi di rendere al meglio e di avere ulteriori motivazioni". Leggi e ascolta qui l'intervista integrale del difensore inglese >>>