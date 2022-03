Tognazzi: “Il Milan ha 6-8 punti in meno che farebbero la differenza” | News

Gianmarco Tognazzi, noto attore di fede rossonera, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla stagione in corso del Milan

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Gianmarco Tognazzi ha parlato del Milan. Queste le sue dichiarazioni: "Il Milan quest'anno sia in Champions che in campionato ha subito dei torti arbitrali che non hanno pari. Il risultato con l'Atletico è falsato e quello col Porto quasi. I rossoneri non sono usciti dalla competizione per lo scontro diretto con i 'Reds' ma da decisioni che hanno falsato il suo percorso. Così come in campionato in cui la squadra di Pioli ha 6-8 punti in meno che farebbero la differenza e renderebbero ininfluente la partita dell'Inter a Bologna". Milan, le top news di oggi: addio Kessié. Un talento lancia un indizio.