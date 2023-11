Thuram stuzzica il Milan: “Inter club importante che gioca sfide importanti”

Marcus Thuram, attaccante dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni 'pungendo' in un certo senso il Milan, club che lo aveva seguito

Marcus Thuram , attaccante dell' Inter , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Telefoot' al termine del match tra Francia e Gibilterra , terminato 14-0. Il transalpino ha in un certo senso 'stuzzicato' il Milan , che lo aveva seguito quest'estate. Ecco, quindi, le sue parole.

Le parole di Marcus Thuram

"Gol? Fa molto bene alla fiducia. Cerco di lavorare, so che gioco in una squadra importante, con partite importanti ogni fine settimana quindi è certo che sto diventando un altro giocatore. Deschamps insiste sul fatto che bisogna essere devastanti sotto porta, finire le azioni, segnare ed essere decisivi perché sa che in Italia è quello che chiedono a un numero 9".