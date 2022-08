Thiaw: “C’era già stato un contatto con il Milan. Sono orgoglioso di essere qui”

Sul trasferimento: "E' incredibile, ancora non ci credo. E' la prima volta che sono qui ed è fantastico. Sono davvero molto felice ed emozionato. Appena è arrivata la chiamata l'ho detto ai miei genitori. Per me si tratta di una grande opportunità e sono molto felice di essere qui.

Sulla Serie A : "In Serie A ci sono ottime squadre che fanno bene anche in Champions League. Seguo la Serie A e a volte scelto il Milan alla Play Station".

Sul calcio in Germania: "In Germania il gioco è molto tattico e devi seguire le indicazioni dell'allenatore. Do sempre il 100% e ci metto passione. Quando scendi in campo devi dare il 100%, non hai altra scelta".