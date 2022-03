Theo Hernandez: “Che bello essere il capitano del Milan a 24 anni!”

Theo Hernandez, terzino rossonero, ha parlato dell'emozione di indossare la fascia di capitano del Milan a soli 24 anni. Le dichiarazioni

Theo Hernandez, terzino rossonero, ha parlato dell'emozione di indossare la fascia di capitano del Milan a soli 24 anni. Le dichiarazioni ai microfoni de 'L'Equipe': "Sono il 3° o 4° capitano della gerarchia. Ci sono Romagnoli, Kessié, Calabria e Kjaer davanti a me. Ma tra infortuni e Covid ho portato la fascia per tre partite. A 24 anni è bello essere il capitano del Milan! Comandi di più e ti senti anche più forte. Era la prima volta nella mia carriera con la fascia al braccio. Anche nelle giovanili non ero mai stato un capitano. È una grande esperienza". Continua a seguire con noi il live testuale di Milan-Empoli