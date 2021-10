Tassotti: “Rinnovi? Mi piace come il Milan si sta comportando”

Mauro Tassotti, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato dell'operato del Milan sul fronte rinnovi

Mauro Tassotti, ex giocatore del Milan, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Tassotti ha parlato della questione rinnovi: "Mi piace come si comportano con i rinnovi: con Saelemaekers hanno giocato d’anticipo, poi certo dispiace aver perso elementi importanti a fine contratto, ma un limite va messo. Credo sia giusto che ci siano delle fasce di ingaggio, altrimenti si crea confusione. Se Ronaldo guadagna tanto non è solo per i gol che fa, anche questo va considerato in un discorso economico". Segui con noi il live testuale di Porto-Milan