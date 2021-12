Tassotti: “Pioli e Ancelotti sono simili per carattere” | News

Mauro Tassotti, ex rossonero, ha fatto un confronto tra Stefano Pioli e Carlo Ancellotti, quest'ultimo oggi allenatore del Real Madrid

Intervento ai microfoni di Sky Sport 24, Mauro Tassotti ha parlato di Stefano Pioli e Carlo Ancelotti. Queste le parole del vice di Sheva. "Sono simili per carattere, sono due allenatori pacati che si rivolgono alla squadra con calma e spiegazioni. Non ho mai sentito Pioli sbraitare o prendersela con qualcuno in particolare. Stando vicino alla squadra Pioli l’ha aiutata molto per crescere". Segui con noi il live testuale di Genoa-Milan