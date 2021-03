Tacchinardi: “Il Milan ha la spavalderia di giocarsela con tutte” | News

Tacchinardi: “Il Milan è tornato brillante”

Intervenuto a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, Alessio Tacchinardi ha parlato del Milan, fresco di pareggio all’Old Trafford contro il Manchester United. “Mi è piaciuto molto. Mi sembra che abbia faticato fisicamente per un periodo ma mi ha stupito perché è ritornato tonico. E’ tornato brillante, non ha paura di giocare. Per me può arrivare fino in fondo, ha la spavalderia di giocarsele con tutte”. L’intervista di Theo Hernandez tra curiosi retroscena e obiettivi rossoneri