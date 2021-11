Svezia, Ibrahimovic: “Mi manca il ritmo partita, ho bisogno di giocare di più”

Zlatan Ibrahimovic, dal ritiro della sua Nazionale, ha fatto autocritica dopo la brutta prestazione durante la partita tra Georgia e Svezia

Dopo la brutta sconfitta contro la Georgia con la sua Svezia, Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato delle dichiarazioni. Queste le parole dell'attaccante del Milan. "Ho mancato di lucidità sottorete. Mi manca il ritmo partita, ho bisogno di giocare. Più gioco, meglio sto. Ora ho due partite sulle gambe e domenica ci sarà la terza. Vedremo cosa vuole il c.t. Andersson, quali sono i suoi piani. Se mi vuole in campo, ci sarò. La mia mentalità è quella di essere pronto non appena sarò chiamato in causa. La Spagna è una buona nazionale e lo abbiamo visto anche in Nations League contro Italia e Francia. Non è un segreto come giocano. La Svezia deve fare quel che ha fatto all'andata e crederci. La questione mentale è molto importante".