Svezia, Andersson: “Non voglio svelare se Ibrahimovic giocherà 90 minuti”

Janne Andersson, Commissario Tecnico della Nazionale svedese, non ha svelato se Zlatan Ibrahimovic giocherà 90 minuti o meno contro la Spagna

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Spagna-Svezia, gara in programma questa sera alle 20.45, il C.T. Janne Andersson non ha detto nulla riguardo la presenza in campo di Zlatan Ibrahimovic. Queste le sue parole. "Ho deciso la formazione ma non voglio svelare se Ibrahimovic giocherà i 90 minuti o meno. La squadra sarà svelata al momento opportuno". Leggi la nostra intervista in esclusiva a Santi Denia, ex difensore dell'Atletico Madrid.