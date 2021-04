SuperLega, Perez: “Il calcio è ferito, non possiamo aspettare il 2024”

Ecco un'anticipazione dell'intervista di Florentino Perez che uscirà nelle prossime ore in edicola e sul sito del quotidiano spagnolo 'As'

Florentino Perez, presidente del Real Madrid, nonché uno degli ideatori della SuperLega, ha rilasciato un'intervista al quotidiano spagnolo 'As' che uscirà nelle prossime ore. Intanto è stato pubblicato parte del suo intervento in merito alla nuova competizione europea. "Abbiamo sbagliato qualcosa, ci fermiamo un attimo e confrontiamoci sulle idee. Di certo bisogna fare qualcosa perché i giovani tra i 14 e i 24 anni stanno iniziando a seguire il calcio sempre meno. Il progetto SuperLega è stato studiato per aiutare il calcio a uscire dalla crisi. Il calcio è gravemente ferito perché la sua economia sta affondando e dobbiamo adattarci ai tempi che stiamo vivendo. Non è un piano studiato per escludere gli altri club, tantomeno andiamo contro i campionati nazionali. Puntiamo a far confluire più soldi nel calcio per tutti, creando maggiore interesse per l'evento sportivo"