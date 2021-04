Superlega, Mirabelli: “Maldini non sapeva? Strano. Se fosse vero…”

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, nell'intervista rilasciata a tuttomercatoweb.com ha parlato di paolo Maldini

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di tuttomercatoweb.com. Mirabelli ha parlato di Paolo Maldini e delle sue dichiarazioni sulla Superlega: "Maldini non sapeva della Superlega? Mi sembra veramente strano che un responsabile dell’area tecnica non sapesse una cosa del genere. Se le cose stessero davvero così dovrebbe avere la personalità di prendere decisioni forti”

Sul prossimo mercato: "Dopo questa situazione non possiamo pensare ad un mercato scintillante fin quando non si sistemeranno le cose. Mi auguro che le società abbiano il buonsenso di far quadrare i conti. Bisogna pensare ad un calcio normale, altrimenti dove andremo a finire? Ogni anno lievitano stipendi e commissioni, non c'è ricavo che tenga affinché si fermi questa falla. I ricavi sono importanti. Non sarà un mercato spumeggiante".