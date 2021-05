SuperLega, Gravina: “Non c’è calcio senza la Juventus, ma ci sono delle regole”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato della posizione della Juventus sulla SuperLega e di possibili sanzioni

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato della posizione della Juventus sulla SuperLega e di possibili sanzioni. Queste le dichiarazioni: "Ho sentito Agnelli, per me è doveroso cercare un percorso di dialogo. Al di là delle scelte che prenderà, mi sento di dire che ci sono i presupposti per il superamento di posizioni che in questo momento sono distanti. Vedo abbastanza impraticabile l'idea di punire un'idea progettuale che non si è concretizzata. Non è assolutamente all'ordine del giorno un tema di questo tipo. Il calcio italiano e quello internazionale non possono fare a meno della Juventus anche se la nostra scelta non può basarsi su dimensioni economiche o collegate al bacino dei suoi tifosi. Noi ci dobbiamo basare su quelli che sono principi e le regole che governano il nostro sistema e sono convinto che la Juventus, in maniera molto responsabile, anche per rispetto verso il suo bacino di tifosi, dovrà fare una scelta di rispetto di queste regole".