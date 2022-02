Stankovic: “Lazetic? Avrà una grande carriera, il Milan ha scelto bene”

Dejan Stankovic, ex centrocampista dell'Inter e allenatore della Stella Rossa, ha rilasciato delle dichiarazioni su Marko Lazetic

E' stato 'nemico' del Milan per tanto tempo, oggi invece dà consigli al nuovo acquisto dei rossoneri. Intervenuto ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', Dejan Stankovic ha rilasciato delle dichiarazioni su Marko Lazetic. Queste le parole dell'allenatore della Stella Rossa ed ex centrocampista dell'Inter: "Quando ha lasciato la Stella Rossa gli ho solo detto: 'Piedi per terra'. Li avrà perché è umile. Ha possibilità enormi e lo aspetta una grande carriera. Il Milan ha scelto bene". Marco Bellinazzo in esclusiva: "Per Elliott Milan già competitivo".