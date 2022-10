Stadio, Bonomi: “Milan e Inter decisi a continuare la convivenza” | News

Intervenuto nel corso del dibattito pubblico, l'advisor del Milan Giuseppe Bonomi ha parlato della realizzazione del nuovo stadio. Queste le sue dichiarazioni: "I due club hanno deciso di continuare una convivenza che è unica al mondo. La nostra proposta riafferma questa volontà di convivere ancora per il bene del calcio milanese e vogliamo farlo nell’area di San Siro che è il quartiere del calcio meneghino. Consentirci di avere una casa adeguata sia un interesse di tutta la città e non solo dei due club". Milan, le top news di oggi: ultime verso il Chelsea. Michel in esclusiva.