Spezia, Thiago Motta furioso con l’arbitro. E torna sulla partita con il Milan

Thiago Motta, allenatore dello Spezia, è andato su tutte le furie dopo il rigore concesso alla Roma. E fa riferimento alla gara con il Milan

Thiago Motta, allenatore dello Spezia, si è presentato ai microfoni di 'DAZN' dopo la partita contro la Roma decisa da un rigore di Tammy Abraham all'ultimo secondo. L'italo-brasiliano è andato su tutte le furie, criticando l'arbitro Fabbri e facendo riferimento al famoso errore di Marco Serra a San Siro contro il Milan. Queste le dichiarazioni: "Aspetteremo dagli arbitri le scuse che fanno alle grandi squadre. Mi viene da ridere per non piangere, ho piacere a guardare le partite in Europa mentre gare come quelle di stasera non ti fanno commentare niente. Come Spezia Calcio ci aspettiamo delle scuse”.