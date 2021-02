Spezia-Milan, Kjaer punta alla convocazione: oggi in parte col gruppo

Spezia-Milan: Kjaer sarà convocato?

In vista del match contro lo Spezia di sabato sera, il Milan potrebbe recuperare Simon Kjaer. Il difensore centrale danese oggi ha lavorato in parte col resto del gruppo e punta alla convocazione per la gara del Picco. Dal 1′, dunque, ci sarà la conferma del positivo Fikayo Tomori che ben si è comportato in queste prime uscite con la maglia rossonera. Kjaer, invece, potrebbe ritrovare il posto da titolare il 21 febbraio contro l‘Inter, oppure già giovedì prossimo nel match di Belgrado contro la Stella Rossa.

