Spezia-Milan 2-0, Gobbi: “Lo Spezia era in serata” | Serie A News

Gobbi: “Il Milan ha sbagliato l’approccio mentale a questa gara”

Intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Spezia-Milan, Massimo Gobbi ha detto la sua riguardo la sconfitta dei rossoneri. “I rossoneri sono mancati in mezzo al campo. Troppe imprecisioni di Hakan Calhanoglu, Ismael Bennacer non è riuscito a tenere bene il possesso palla: si abbassava molto sulla linea dei difensori per cercare di muovere palla, ma lo ha fatto in maniera troppo statica. Zlatan Ibrahimovic rimaneva da solo e dovevano provare questi lanci lunghi su di lui”.

"Lo Spezia era in serata. Il Milan ha sbagliato l'approccio mentale a questa gara, pensando già ai prossimi impegni. Dovranno essere bravi a capire dove hanno sbagliato. Pioli farà subito capire alla squadra che con questo modo di approcciare non si va da nessuna parte perché ci sono tante squadre forti", ha concluso Gobbi.