Spalletti: “Scudetto? Come la nebbia in Toscana: poi scompare e lo rivediamo”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni sul sogno scudetto e sul ruolo dei giovani

Ospite questa mattina all'Università Federico II di Napoli, Luciano Spalletti , allenatore dei partenopei, ha risposto ad alcune domande degli studenti presenti nell'Ateneo. Queste le sue dichiarazioni riportate da 'gazzetta.it': "La sconfitta ci ha fatto male, spero che i giocatori arrivino svegli all'allenamento senza lamentarsi di niente. Perdere di vista l'obiettivo? A noi è successo, come in Toscana quando c'è la nebbia: è lì e ci disturba la vista, ma poi scompare e torniamo a vederlo".

Luciano Spalletti ha poi proseguito parlando del ruolo dei giovani: "Rappresentano il futuro in tutti i campi. Riuscire a produrre calciatori dai vivai diventa fondamentale per avere risorse aggiuntive", ha proseguito Spalletti. Il tecnico però ha riconosciuto anche le difficoltà nell'impiegare giocatori con poca esperienza: "Così diventa difficile giocare contro Milan, Inter e Juve e fare risultati importanti. Zanoli ad esempio non ha mai giocato perché nel suo ruolo c'è Di Lorenzo che è il migliore. Ma da parte mia ci sarà sempre apertura verso i più giovani".