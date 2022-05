Sorrentino: “Maignan piacevole sorpresa, ma Donnarumma migliore al mondo”

L'ex portiere Stefano Sorrentino ha espresso la propria opinione su Mike Maignan e Gianluigi Donnarumma. Queste le dichiarazioni

Da ex portiere un giudizio su Maignan, il dopo-Donnarumma al Milan. "Maignan è stato una piacevole sorpresa. Il primo anno è sempre quello dell'ambientamento e non è mai facile. Per di più Mike ha raccolto l'eredità del portiere più forte al mondo, che aveva appena vinto l'Europeo. Maignan si sta dimostrando un portiere di altissimo livello, so che ha anche imparato in fretta l'italiano".