Shevchenko: “Tonali può diventare un grandissimo. Bravo anche Maignan”

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha speso delle belle parole nei confronti di Sandro Tonali e Mike Maignan: ecco il suo pensiero

Intervenuto ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', Andriy Shevchenko ha espresso il suo pensiero su Sandro Tonali e Mike Maignan. Queste le parole dell'ex numero 7 rossonero. "Chi potrà essere la rivelazione della stagione? Sandro Tonali. Ha fatto vedere di poter essere un giocatore importante, ha davanti margini di crescita enormi. Può diventare un grandissimo. Bravo anche Mike Maignan: non si vince lo Scudetto in Francia davanti al PSG per caso". Ecco le top news di oggi sul Milan: le parole di Shevchenko, Scaroni e non solo.