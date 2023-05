Shevchenko: “Il Milan di oggi sa soffrire, lottare, sporcarsi di fango”

Andriy Shevchenko , ex attaccante del Milan , ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Stampa' oggi in edicola. Sheva ha parlato, dunque, alla vigilia del derby contro l' Inter , andata delle semifinali di Champions League . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sul Milan di Stefano Pioli: "Mi piace molto il gruppo. Giocano tutti l'uno per l'altro. Lo noto soprattutto nei momenti di difficoltà. E poi gli uomini di qualità ci sono, possono decidere o ribaltare le sorti di un incontro. Il Milan di oggi sa soffrire e sa lottare, sa sporcarsi di fango se serve. In più si vede, in maniera netta, la mano dell'allenatore e della società".