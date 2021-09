Shevchenko: “Milan competitivo per passare il turno in Champions”

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha parlato degli impegni di Champions League che attendono i rossoneri di Stefano Pioli

Andriy Shevchenko , ex centravanti del Milan , ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola della squadra rossonera. Interrogato sulle possibilità che ha il Milan di Stefano Pioli di passare il girone in Champions League contro Atlético Madrid , Liverpool e Porto , Shevchenko ha commentato quanto segue.

"Il gruppo è il più tosto in assoluto. Non è un dramma se escono, non potrà mai essere considerato un fallimento. Ma la squadra è competitiva e ha chance di passare il turno. E poi vediamola anche dalla parte degli avversari: pescare il Milan in quarta fascia è una sfortuna, per loro". Leggi qui l'intervista integrale di Sheva >>>