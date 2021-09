Shevchenko: “Milan, Champions League diversa da tutto. Ma così cresci”

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha parlato a pochi giorni dalla prima gara dei rossoneri in Champions League contro il Liverpool

Andriy Shevchenko , ex centravanti del Milan , ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola della squadra rossonera. Interrogato sulle dove potrebbe arrivare il Milan di Stefano Pioli qualora passasse il girone in Champions League contro Atlético Madrid , Liverpool e Porto , Shevchenko ha commentato quanto segue.

"Un passo alla volta. Il gruppo è pronto per i vertici in campionato, ma la Champions è diversa da tutto. L'entusiasmo di ritrovarla dopo tanti anni darà una spinta in più, tutto potrà succedere. Soprattutto, è in partite di questo spessore che i giocatori crescono, aumentano in consapevolezza, si sentono sempre più forti. È un circolo continuo: giochi, fai esperienza, vinci, cresci". Leggi qui l'intervista integrale di Sheva >>>