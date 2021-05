Shevchenko: “Mi piacerebbe allenare il Milan. Ibra ancora più leader”

Andriy Shevchenko, C.T. dell'Ucraina ed ex attaccante rossonero, a 360° su Europei e, naturalmente, Milan: le sue dichiarazioni

Daniele Triolo

Andriy Shevchenko, Commissario Tecnico dell'Ucraina, ha rilasciato un'intervista a 'Radio Anch'Io Sport' in onda su 'Rai Radio 1'. Queste le sue dichiarazioni.

Shevchenko sull'Italia e sugli Europei: "L'Italia è una grande Nazionale, una squadra che può vincere l'Europeo: per me sarebbe un grande successo se riuscissimo a passare il turno: gli azzurri sono avversari che vorrei evitare, perché hanno una bella proposta di calcio e sono guidati da un grande allenatore. Il calcio si muove soprattutto con le nuove regole, il V.A.R. ha aiutato molto la sua crescita, è stato utile per addetti ai lavori e spettatori. Meglio incontrare subito l'Olanda nel girone all'Europeo? Ci sono anche Austria e Macedonia con noi, non ci sono avversari dal rendimento scontato nel calcio di oggi e sarà difficile affrontarle".

Shevchenko sul Milan: "Ha disputato un ottimo campionato, Stefano Pioli è stato fantastico nella gestione del gruppo. Ha fatto un gran finale di stagione e ha raggiunto tutti gli obiettivi: adesso deve operare sul mercato per preparare una grande Champions League".

Shevchenko sull'addio di Gigio Donnarumma al Milan: "Siamo tutti liberi di fare scelte, per me è giovane e può fare quello che vuole. Però la sua carriera è appena cominciata, ha fatto bene nel Milan ma è appena all'inizio. Una scelta potrebbe essere quella di restare e aggiungere risultati più importanti, come vincere il campionato e la Champions".

Shevchenko su Zlatan Ibrahimovic: "Ormai è diventato un uomo-spogliatoio anche in Nazionale, per me è stato determinante durante il campionato, anche se non ha giocato tante partite. Sicuramente fa crescere i giovani, è un campione diventato ancora più leader nella squadra.

Shevchenko sull'allenare un giorno il Milan: "Ora sono occupato con la Nazionale, grazie anche all'aiuto di Mauro Tassotti con cui stiamo facendo un bellissimo progetto. Poi si vedrà, mi piacerebbe allenare una squadra di club. Sarebbe un altro step nella mia carriera".