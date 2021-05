Shevchenko: “La prima volta che incontrai Maldini dissi ‘che mostro’ “

Le ultime notizie sul Milan. Andrij Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha speso delle bellissime parole nei confronti di Paolo Maldini

In occasione della presentazione del suo nuovo libro intitolato 'Forza Gentile', Andrij Shevchenko è stato ospite al programma condotto da Fabio Fazio 'Che Tempo Che Fa'. L'ex bomber del Milan, tra le tante cose trattate, ha parlato di Paolo Maldini. Queste le sue parole. "Maldini è un grande capitano. Le sue parole mi fanno commuovere. Sono stato fortunato ad aver giocato con un grande campione come lui, Costacurta, Kakà, Pirlo, Gattuso. Tutte persone per bene. La prima volta che ho incontrato Maldini in una gara con le nazionali, ho detto 'che mostro, non riesco a superarlo in velocità, è potentissimo'. Leggi l'intervista completa di Shevchenko a 'Che Tempo Che Fa'.