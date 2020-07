Serie A – Tardelli: “Scudetti Juventus? Ognuno espone ciò che vuole”

ULTIME NOTIZIE JUVENTUS NEWS – Marco Tardelli, candidato alla presidenza dell’Assocalciatori, è intervenuto ai microfoni della Rai, commentando l’ormai solita polemica sul numero di Scudetti vinti dalla Juventus.

Tardelli ha detto: “Io credo che bisognerebbe smetterla con queste critiche. La Juventus ha vinto quello che ha vinto sul campo, cioè 38 Scudetti. Credo che ognuno decida di mettere quello che vuole, poi gli altri lo giudicano, nel bene o nel male. Io, se ritengo di averne vinti 38, espongo il numero 38”.

Da ricordare a tutti, che ufficialmente, la Juventus ne ha vinti 36 dopo che quello del 2004/2005 non è stato assegnato e che quello del 2005/2006 è stato assegnato all’Inter.

