Serie A, Capello: “Scudetto? Il Milan può arrivare in fondo, ma…”

Fabio Capello, nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha parlato delle possibilità del Milan di vincere lo scudetto

Il tecnico Fabio Capello ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera. Capello, tra le tante cose, ha parlato della possibilità da parte del Milan di vincere lo scudetto: "Può arrivare in fondo, ma deve convincersi della sua forza, può dare di più. Ci sono giocatori come Leao, con un grande potenziale e molta qualità. È uno dei pochi in grado di saltare l’uomo, ma deve crederci e maturare. Un altro è Theo Hernandez, uno che ha bisogno di confermarsi sempre. Il Milan è cresciuto e continua a crescere. Deve giocare con spensieratezza. Esprime gioia in campo e deve continuare così, senza stare troppo a preoccuparsi, altrimenti finisce per rovinare il buono che sta facendo". Intanto Faivre si sbilancia: "Voglio il Milan". L'intervista completa.