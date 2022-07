Serie A, Buffon: “Juve e Inter davanti a tutte, Milan appena dietro”

Gianluigi Buffon, portiere del Parma, ha disegnato la propria griglia di partenza per la prossima Serie A: Milan dietro a Juventus e Inter

Gianluigi Buffon, portiere del Parma, ha disegnato la propria griglia di partenza per la prossima Serie A. Nessun dubbio sulla favorita, ovvero la Juventus. L'Inter è lì vicino a tallonare i bianconeri, mentre il Milan, a suo avviso, è appena dietro alle rivali di sempre. Buffon sottolinea come, anche nell'ultimo campionato, i rossoneri fossero dietro nei pronostici, ma sono stati bravi a dare tutto per sovvertirli. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'La Stampa'.