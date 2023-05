Serginho: “Vincere con l’Inter e la finale con la Juve un momento magico”

Serginho, ex terzino del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al derby di Champions League disputato nel 2003 contro l'Inter

Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club, Serginho ha parlato delle sue emozioni provate e vissute durante il derby di Champions League disputato nel 2003. Queste le sue dichiarazioni: "I tifosi si aspettano tanto dal derby di Milano, è una partita importante perché Milano si ferma, respira l'atmosfera di questa partita qui. Per noi era un doppio derby perché noi eravamo la squadra brasiliana e loro Argentina. Non era solo il derby della Madonnina, ma anche derby sudamericano Brasile-Argentina e lì la cosa era ancora più grande. Il nostro obiettivo era la finale di Champions League perché era una squadra creata per vincere la Champions League e abbiamo avuto la sfortuna o la fortuna di avere davanti i nostri principali avversari, l'Inter. La soddisfazione è stata grandissima perché vincere con loro e la finale contro la Juve è stato un momento magico della storia di questo club".