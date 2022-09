Serena sulla lotta Scudetto: “Napoli e Milan sicuramente, occhio anche…”

Le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Repubblica dall'ex attaccante, Aldo Serena, in merito alla Lotta Scudetto.

Napoli ed Atalanta in vetta, Milan staccato di 3 punti e poco più in là Inter e Juventus. Già interessante il quadro delineato dalla classifica del nostro campionato dopo sole 7 giornate. A parlare dello stato attuale della Lotta Scudetto , l'ex attaccante Aldo Serena ai microfoni di Repubblica.

"Per lo Scudetto dico Napoli e Milan anche se ovviamente non lascio fuori l'Inter e la Juventus. Sarebbe bello se lo vincesse l'Atalanta, facendo un po' come il Leicester: nonostante i tanti cambi il livello della squadra allenata da Gasperini resta molto alto. Lazio e Roma? A volte fanno partite strepitose ma hanno troppi guai".