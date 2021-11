Semili: “Adli? Con Pioli crescerà tantissimo. É serio e assimila tutto”

Khalil Semili, responsabile della comunicazione dell’US Villejuif, primo club di Yacine Adli, ha parlato del prossimo centrocampista del Milan

Khalil Semili, amico e responsabile della comunicazione dell'US Villejuif, primo club calcistico di Yacine Adli, ha parlato del prossimo centrocampista del Milan. Queste le dichiarazioni rilasciate al sito 'gianlucadimarzio.com': "Sappiamo il suo valore ed eravamo consapevoli che sarebbe riuscito a raggiungere un grande traguardo. È uno serio, che ascolta e assimila tutto. Lo sa che ogni volta c'è qualcosa di nuovo da imparare. Per lui non esiste un punto d'arrivo. Vuole sempre andare oltre. Con uno come Pioli crescerà tantissimo".