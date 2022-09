Seedorf su Milan-Manchester 3-0: “Sentivo fosse la serata perfetta”

Clarence Seedorf , ex calciatore e allenatore del Milan, ha parlato della famosa 'partita perfetta' contro il Manchester United in Semifinale di Champions League nel 2007. Queste le dichiarazioni rilasciate nel suo intervento al Festival dello Sport a Trento.

"Sentivo fosse la serata perfetta già prima della partita, nel riscaldamento. Sotto la pioggia è stata la nostra migliore partita. Nel riscaldamento si prepara il piede e ci sono partite in cui è pesante e altre leggero. Quella sera era giusto. Ma anche come collettivo. Sapevamo cosa stavamo creando. Anche l'ambiente era tutto liscio. Dovevamo vincere. Mettere una squadra in un angolo non era l'idea migliore per lo United, era meglio per loro avere margine. Se siamo costretti a vincere vinciamo".