Seedorf: “Manchester City? La storia non si crea né in 2 né in 10 anni”

Clarence Seedorf, ex calciatore del Milan, ha parlato della differenza tra il Real Madrid e il Manchester City in Champions League

"Io non voglio mancare di rispetto ad una grandissima squadra come il Manchester City però la storia non si crea ne in 2 anni neanche 10 anni. In un ambiente che è abituato a vincere come quello del Real Madrid... io lo dicevo prima, qui se esci agli ottavi di finale, in città non devi farti vedere in giro per due mesi. Per il Manchester City invece forse arrivare in semifinale, per la gente che non ha mai visto tante partite importanti in Champions nella storia del club, non crea quell'ambiente, quella tensione e quell'aspettativa che poi diventa responsabilità. È anche vero che poi a Madrid 13 coppe vinte dal club, chiunque viene, sa che il Real è più grande di qualsiasi singolo. Credo che questa sia la maggiore differenza che il Manchester City dovrà costruire nel tempo così come il Paris Saint-Germain". Le Top News di oggi sul Milan: RedBird sfida Investicorp, spunta nuova maglia e calciomercato