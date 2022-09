Seedorf: “Allenatore del Milan? Non so chi me l’ha fatto fare, ma lo rifarei”

Clarence Seedorf ha parlato della sua breve esperienza da allenatore del Milan . Una parentesi sicuramente non brillante, ma che non rappresenta un rimpianto per l'olandese. Queste le dichiarazioni rilasciate nel suo intervento al Festival dello Sport a Trento.

Sull’esperienza al Milan da allenatore: “Non so chi me l’ha fatto fare, ma lo rifarei. Era casa mia in difficoltà, dopo anni difficili. Berlusconi mi aveva detto che dovevo tornare da allenatore. Mi sentivo pronto per l’esperienza, avevo fatto tutto. Tornare a casa era bello”.