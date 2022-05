Scudetto Milan, Tomori: “Sensazione mai sentita prima. Ora la seconda stella”

Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha parlato delle sue sensazioni dopo la vittoria dello scudetto e della voglia di ripetersi in futuro

Quali sono le sensazioni dopo il trionfo? “Non ho tante parole per spiegare. C’è tanta emozione, siamo campioni e per tutta la stagione abbiamo pensato di poter vincere. Sono contento per il mio primo titolo con il Milan. Spero di poter vincere ancora. La sensazione è una sensazione che mai ho sentito prima”.