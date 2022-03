Sconcerti: “Il Milan ha dominato contro il Napoli. Su Kessié…” | News

Mario Sconcerti, noto giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla partita di ieri sera tra Napoli e Milan

Intervenuto ai microfoni di 'calciomercato.com', Mario Sconcerti ha parlato del match vinto ieri dal Milan contro il Napoli. Queste le sue dichiarazioni: "A Napoli domenica sera ha dominato il Milan, per questo oggi il Napoli sembra rimasto indietro, al di là dei punti che lo separano da Inter e Milan, che sono comunque pochi. Di sicuro la sconfitta sa tanto di occasione mancata. Al Napoli sono mancate le due ali e anche Zielinski, che doveva dare una mano al centrocampo. E il Milan ha vinto anche grazie alle intuizioni di Pioli. Il Milan ha giocato con tre centrocampisti puri, e il 4-3-3 è stato una novità assoluta. E credo che Pioli andrà avanti così. Brahim Diaz non ha la caratura di giocare titolare in una grande squadra, è di sicuro un'ottima riserva. A Napoli Pioli in quel ruolo ha schierato Kessié, già provato in passato in un paio di occasioni: Kessié ha fatto il suo lavoro su linee di gioco assai diverse, ma ha fatto una buona partita ed è stato importante per il gioco dei rossoneri". Milan, le top news di oggi: le condizioni di Giroud, ultime su Sanches