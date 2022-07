Scaroni: “Scudetto figlio di una costruzione iniziata quattro anni fa” | News

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al percorso dei rossoneri culminato con lo scudetto

Intervenuto ai microfoni di 'Milan Tv' durante il prepartita di Milan-Lemine Almenno, Paolo Scaroni ha commentato la conquista dello scudetto. Queste le sue dichiarazioni: "Il successo dello scorso anno è figlio di una costruzione paziente iniziata quattro anni fa. Nel 2018 il Milan era ai minimi termini sotto tutti i punti. Ci sono state delle grandi professionalità che sono maturate e che si sono integrate ulteriormente. Siamo ottimisti. Uno degli obiettivi è quello di passare il girone di Champions League, siamo fiduciosi e abbiamo tutti gli ingredienti per fare bene". Milan, in arrivo colpi da 90 in ogni reparto: le ultime news di mercato >>>