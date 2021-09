Scaroni: “Il rinnovo di Kessié? Mantengo un cauto ottimismo”

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha parlato del possibile rinnovo del contratto di Franck Kessié con il club di Via Aldo Rossi. Il punto

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha parlato in esclusiva questa mattina ai microfoni di 'RaiRadio 1'. Queste le dichiarazioni del Presidente rossonero sul possibile rinnovo di contratto di Franck Kessié, in scadenza il prossimo 30 giugno 2022, con il club di Via Aldo Rossi.