Scaroni: “Elliott non ha nessun obbligo di chiudere l’investimento” | News

Paolo Scaroni, presidente rossonero, ha parlato della possibilità di cessione del club da parte del fondo Elliott: le sue parole

Intervenuto ai microfoni di 'Gr Parlamento', Paolo Scaroni ha parlato anche delle condizioni economiche del Milan: "Le cose stanno andando nella giusta direzione. Tutto questo è fatto da un'attenzione ai costi, ma anche da un aumento dei ricavi. Io non dimentico che solo due anni fa il Milan fatturava meno di 200 milioni. Se non ridiamo competitività alle nostre squadre anche i risultati sportivi non potranno che essere una conseguenza di questo gap. Elliott? Non ha nessun obbligo di chiudere l'investimento. Decide di farlo quando si presentano le condizioni. Io non sento nessun orientamento verso la cessione, un giorno avverrà ma è un giorno molto lontano credo".