Sassuolo, De Zerbi: “Battuto il Milan, secondo in classifica, con merito”

Le ultime notizie sul Milan. Roberto De Zerbi è tornato a parlare della partita di mercoledì con il Sassuolo che ha battuto il Milan 1-2

Intervenuto ai microfoni di 'Sassuolo Channel', Roberto De Zerbi è tornato a parlare della vittoria dei suoi ragazzi contro il Milan nella gara di mercoledì. Queste le parole dell'allenatore veneto. "Questo periodo è quello in cui forse la squadra è più matura, riesce a leggere i momenti della partita. A Milano nel primo tempo abbiamo sofferto un po' la qualità del Milan e dal punto di vista tattico ci hanno messo in difficoltà. Ho impiegato troppo tempo a fare delle modifiche e abbiamo sofferto, pur creando occasioni da gol con Boga e Berardi. Poi è venuto fuori l'aspetto fisico. Abbiamo chiuso la partita in crescendo e abbiamo battuto la seconda credo con merito".