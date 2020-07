Sampdoria-Milan, Ranieri: “Troppa qualità di differenza. Loro più freschi”

ULTIME NOTIZIE SAMPDORIA NEWS – Claudio Ranieri, tecnico blucerchiato, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine di Sampdoria-Milan, match disputatosi a ‘Marassi‘ e valido per la 37^ giornata di Serie A.

La partita ha visto il Milan dominare in lungo e in largo, sempre in controllo del match. Alla fine finisce 1-4 per i rossoneri, in gol Ibrahimovic (doppietta), Calhanoglu e nel finale sigillo di Rafael Leao. Sullo 0-3 il gran gol della bandiera della Samp firmato Askildsen. Queste le dichiarazioni di Ranieri:

“Pagnotta guadagnata, era la 12.a partita giocata ogni tre giorni. Tornati lunedì mattina alle 4 da Torino. La qualità del Milan, più fresco, ha fatto la differenza che è giusto che ci sia tra noi e loro. La mia concentrazione era sul ricaricare le energie nervose. Sono giocatori che non hanno mai giocato nelle coppe. I ragazzi sono stati professionisti esemplari, anche perché non pensavo di potermi salvare con 4 giornate d’anticipo quando sono arrivato”.

Sul calciomercato: “Ho un altro anno, non devo farlo per forza. Il Presidente mi ha detto che farà il possibile, per cui vediamo. Mi aspetto Samp giovane, che abbiano un futuro, con tantissimi grandi giovani. E’ la storia del club. Mi aspetto qualcosa del genere. vediamo quel che si riesce a tirar fuori. Non posso chiedere grandi campioni, bisogna lottare anche il prossimo anno. Askildsen non è maturato tatticamente, ha voglia, disponibilità e buon tiro. Abbiamo preso un altro ragazzo, Damsgaard, questi sono gli elementi da cercare, insieme ad altri elementi già formati”.

Sulla lotta salvezza dei ‘cugini’ del Genoa: “Campionato falsato, dinamiche strane. Senza il pubblico, tutto differente. Cosa nuova, io contento per la mia squadra, lottavamo anche nelle sconfitte. Ero fiducioso. Ma il campionato è totalmente strano, senza i tifosi non è calcio“.

