Sampdoria-Milan, Osti: “Salvezza inaspettata, pensavamo di soffrire di più”

ULTIME NOTIZIE SAMPDORIA NEWS – Carlo Osti, dirigente blucerchiato, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ prima del match di ‘Marassi‘, Sampdoria-Milan, valido per la 37^ giornata di Serie A. Queste le dichiarazioni del direttore sportivo blucerchiato:

“Scadenze? Ci incontreremo per parlarne, ora pensiamo al campionato. Salvezza importante e inaspettata, pensavamo di soffrire di più. Gran merito a Ranieri. Ci siederemo al tavolo con lui per valutare tutte le situazioni”.

“Cercheremo di migliorarci in alcune cose in cui siamo mancati. Fatto molto bene complessivamente, dobbiamo aggiustare la fase difensiva, 60 gol subiti sono tanti. Risultato di due allenatori diversi, dovremo mettere qualche giovane in più, abbiamo bisogno di plusvalenze, gente fresca e giovane da valorizzare”.

FORMAZIONI UFFICIALI SAMP-MILAN >>>

CALCIOMERCATO MILAN – LE NOVITA’ DELL’ULTIM’ORA >>>